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Kopan gürültüyü deprem sandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 10:49 | Son Güncelleme

Tokat’ta kent merkezinde bir sitenin istinat duvarın yıkılması ile kopan gürültüyü deprem sanan vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı.Büyükbeybağı Mahallesi’nde Esnaf Kefalet Sitesi’nin istinat duvarı yıkıldı.

Tokat’ta kent merkezinde bir sitenin istinat duvarın yıkılması ile kopan gürültüyü deprem sanan vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı.
Büyükbeybağı Mahallesi’nde Esnaf Kefalet Sitesi’nin istinat duvarı yıkıldı. Gece saatlerinde meydana gelen olayla birlikte çıkan gürültü, o sırada uykuda olan vatandaşlara kısa süreli deprem paniği yaşattı. Sitede çocukların park ve spor yaptığı alana düşen büyük kaya parçalarını sabah saatlerinde gören vatandaşlar, olayın gece yaşanmasının olası bir faciayı önlediğini söyledi.
Gece saat 02.00 sıralarında yaşanan gürültüyle kısa süreli panik yaşayan site sakinlerinden Aziz Akyüz, "Gürültüyle deprem oluyormuş gibi, çok acayip bir gürültüyle kalktık, fırladık. Biz aslında daha önce şu ilerisi yıkılacak diye bekliyorduk. Çünkü orası kırılmıştı. Oldu yani. Bu hafta içinde, bir pazar günü ya da yazın olmuş olsa burası çocukların top oynadığı yerdi yani. Çok felaket olurdu. Ama şükür gece olduğu daha iyi oldu. Kimse görmedi. Böyle gördük yani. Yıkılış anını göremedik. Şükür Allah’a ki can kaybı yok. Kimse yoktu. Bundan dolayı biraz rahatız. Ama ok felaket bir şekilde kalktık uyandık" şeklinde konuştu.
Öte yandan Tokat Belediyesince geçtiğimiz hafta duvarın yıkılma ihtimaline karşı site içerisinde ve Yeşilbağ Caddesi üzerinde güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi.

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