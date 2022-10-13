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Isırılarak kopan kulağını martı alıp götürmüştü! Alman vatandaşlığı iddiası dikkat çekti... "150 bin TL tazminat talebimiz olacak"

13.10.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Büyükada'da meydana gelen olayda yaşananlar herkesi hayretler içinde bırakmıştı. İddiaya göre iskele yakınlarında Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek, kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Eyüp Çelik ise şiddete uğrayan kadını kurtarmak aracıyla aralarına girdi. Arbede sırasında Çelik'in kulağı koptu, kopan kulak parçasını ise bir martı alıp götürdü. Olaydan 6 yıl sonra, bugün duruşma görüldü. 150 bin TL tazminat istenen olayda Alman vatandaşlığı iddiası dikkat çekti.

Isırılan kulağının bir kısmını martıya kaptıran Eyüp Çelik'in avukatı, ameliyat olması için 60 bin TL'ye gerek duyulduğu, kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddia edilen Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek'ten 150 bin TL'lik tazminat talepleri olacaklarını duyurdu. Eyüp Çelik yaşananları yeniden anlattı, "Erkek arkadaşı tarafından ciddi bir şekilde dövülüyordu. Gittim kadını elinden aldım. Kadını elinden alınca kadın bir nefes aldı, kendine geldi. Daha sonra erkek arkadaşı bana sataşmaya başladı. Ben de kendimi korumak zorunda kaldım. Diğer vatandaşlar izliyordu. Müdahale eden biri yoktu" diye konuştu. İşte 6 yıl önce meydana gelen olaydan tüm ayrıntılar ve son gelişmeler...

DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

Büyükada'da 2016 yılında şiddete uğrayan kadını kurtarmak isterken çıkan kavgada Eyüp Çelik'in kulağından parça kopmuş ve martı kapmıştı. Eyüp Çelik ve kavga ettiği Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek'e dava açılmıştı.  Adalar Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Sanık Eyüp Çelik ve avukatı katıldı.

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"SANIK CEZADAN KURTULMAK İÇİN ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ"

Duruşmada konuşan Eyüp Çelik’in avukatı Hilal Gültepe Öztürk, "Sanığın alman vatandaşlığına geçtiğine dair duyumlar aldık. Şayet Alman vatandaşlığına geçmişse ceza verildikten sonra iadesini talep ediyoruz. Müvekkilimin maddi ve manevi zararı vardır. Ameliyat olması için 60 bin TL’ye ihtiyacı vardır. Bugüne kadar tedavisi için harcanmış olan 150 bin TL’lik tazminat talebimiz olacaktır" dedi.

Mahkeme, Almanya’da oturan sanık Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek hakkında yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"YİNE GÖRSEM YİNE MÜDAHALE EDERİM"

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Eyüp Çelik şunları söyledi:

"Bundan 7 yıl önce bir kadının şiddete maruz kaldığını gördüm. Erkek arkadaşı tarafından ciddi bir şekilde dövülüyordu. Gittim kadını elinden aldım. Kadını elinden alınca kadın bir nefes aldı, kendine geldi. Daha sonra erkek arkadaşı bana sataşmaya başladı. Ben de kendimi korumak zorunda kaldım. Diğer vatandaşlar izliyordu. Müdahale eden biri yoktu. Ben sırt üstü yere yapışınca adam üstüme çullandı. Yanağımı ısırırken ben kafamı çevirdim. Kulağımı ısırıp kopardı. Kopardığı gibi parçayı martı alıp götürdü. Kadınlar bedenen güçsüz olabilir ama bu onlara şiddet uygulanacağı anlamına gelmez. Sonuna kadar da kadınların arkasındayım. Yine görsem yine müdahale ederim."

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NE OLMUŞTU?

29 Temmuz 2016'da Büyükada İskelesi yakınlarında 29 yaşındaki Eyüp Çelik'in iddiasına göre, Almanya'da oturan Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Olayı gören Eyüp Çelik duruma müdahale etti. Eyüp Çelik ile Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek arasında tartışma çıktı. Alpaslan Seyrek, Eyüp Çelik'in kulağını ısırarak kopardı, kulaktan kopan parçayı yere attı. Yerdeki kulak parçasını ise bir martı alarak uzaklaştı. Olaya çevredekiler müdahale etti. 2 taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Eyüp Çelik'e basit yaralama suçundan Alpaslan Seyrek'e ise 'Yüzde sabit iz kalacak şekilde yaralama' suçundan dava açıldı.

(DHA)

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Kulak kavga martı
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