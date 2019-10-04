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Kopan parmağıyla tedavi olmak için hastane hastane gezdi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 19:10 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da bir fabrikada meydana gelen iş kazasında bir işçinin parmağı koptu.

Tekirdağ’da bir fabrikada meydana gelen iş kazasında bir işçinin parmağı koptu. 3 hastane gezen işçinin parmağı, İstanbul’da sevk edildiği özel hastanede yerine dikildi.
Olay, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Uzun isimli işçi çalıştığı fabrikada elini makineye kaptırdı. Kaza sonucu parmağı kopan Uzun, ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine götürüldü. İddialara göre, talihsiz işçi, Kapaklı Devlet Hastanesindeki yetkililer tarafından kendisini tedavi edecek yeterli donanıma sahip olmadığı gerekçesiyle özel bir hastaneye yönlendirildi.
Özel hastaneye başvuran Uzun, başka bir ilçedeki devlet hastanesine gönderildi.
Son çare olacak başka bir ilçedeki devlet hastanesine giden Serkan Uzun, "Sabahtan beri çektiğim acının haddi hesabı yok.
Parmağımın yarısı yok, çektiğim acıyı bir tek ben bilirim" dedi.
Kardeşinin bir türlü tedavi olamadığını belirten ağabey Hakan Uzun, "Çerkezköy Devlet Hastanesine getirdik. Burada Ortopedi Bölümü bakıp ‘yapabileceğimiz bir şey yok’ dedi. Bir iğne vurup, parmağı buz dolabına koymamızı söylediler" dedi.
Serkan Uzun’un son olarak İstanbul’daki bir özel hastaneye sevk edildiği, burada geçirdiği operasyonla kopan parmağın yerine dikildiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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