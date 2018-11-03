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Kopan teli bağlamak için çıktığı direkte akımına kapılıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 20:46 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, kopan elektrik telini bağlamak için çıktığı direkte akıma kapılıp aşağı düşen Ferit Ceylanlı (39), hayatını kaybetti.

Kopan teli bağlamak için çıktığı direkte akımına kapılıp öldü

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, kopan elektrik telini bağlamak için çıktığı direkte akıma kapılıp aşağı düşen Ferit Ceylanlı (39), hayatını kaybetti.
İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan, Oluklu kırsal mahallesinde kopan elektrik telini bağlamak isteyen mahalle sakini Ferit Ceylanlı, akımına kapılarak direkten aşağı düşerek ağır yaralandı. Ceylanlı’nın düştüğü fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ceylanlı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Ferit Ceylanlı’nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Ceylanlı’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kopan teli bağlamak için çıktığı direkte akımına kapılıp öldüKopan teli bağlamak için çıktığı direkte akımına kapılıp öldüKopan teli bağlamak için çıktığı direkte akımına kapılıp öldüKopan teli bağlamak için çıktığı direkte akımına kapılıp öldü

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