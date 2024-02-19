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  4. Koparanlara 387 bin TL ceza! Güzelliği görenleri büyülüyor

Koparanlara 387 bin TL ceza! Güzelliği görenleri büyülüyor

19.02.2024 17:43 | Son Güncelleme:
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Bahar mevsiminin müjdecileri arasında sayılan ve karların erimeye başlamasıyla Muş Ovası’nı süslemeye başlayan kardelenleri koparanlara 387 bin 142 TL ceza verilecek.

Koparanlara 387 bin TL ceza! Güzelliği görenleri büyülüyor

Muş’ta kış mevsimi, geçtiğimiz yıllara göre daha sıcak geçti. Bu durum, baharın müjdecisi olarak kabul edilen kardelenlerin erken açmasına neden oldu. Karların erimeye başlamasıyla birlikte Muş Ovası, kardelenlerin zarif dansıyla süslenmeye başladı.

Muhteşem doğa olayı, Muş dağlarındaki beyaz kar örtüsüyle birleşerek adeta bir renk cümbüşü oluşturuyor. Kardelenlerin eşsiz güzelliği ise görenleri büyülüyor.

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Muş merkeze bağlı Konukbekler beldesi yakınlarında filizlenen kardelenler, doğanın ilk cömertliği olarak karşımıza çıkıyor. Kardelenlerin açmasıyla birlikte Muş, baharın gelişini coşkuyla karşılıyor. Doğanın uyanışı, Muş Ovası’nı benzersiz bir görsel manzara ile buluşturuyor.

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Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Muş Ovası’nda açan kardelenleri koparmanın geçen yıl 244 bin 315 lira olan idari ceza tutarının ise yeniden değerleme oranına göre yüzde 58.46 oranında yapılan artışla 387 bin 142 liraya yükseltildi. (İHA)

13Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Muş Kardelen muş ovası
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