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Köpeğe akılalmaz işkence! Arabayla mahalleye bırakmışlar

15.04.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da işkence edilerek sakat bırakılan köpeğe çocuklar sahip çıktı. Kimliği belirlenemeyen kişilerin işkencelerine maruz kalan köpeği sahiplenen çocuklar, 'Karabaş' ismini verdikleri köpeğin bileğinde kırık olduğu tespit edildi.

Köpeğe akılalmaz işkence! Arabayla mahalleye bırakmışlar

Erzurum Yakutiye ilçesine bağlı Hilalkent Mahallesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından sokak köpeğine işkence edildi. Ayak bileğinde kırık olan köpek polis ekipleri tarafından çağrılan veteriner hekim tarafından tedavi edildi. Ayağı kırılan köpeğe ise mahallede ki çocuklar sahip çıktı.Çocuklar ismini “Karabaş” koydukları hasta köpeğin bir an olsun yanından ayrılmıyorlar.

ARABAYLA GELEN KİŞİLER BIRAKMIŞ

Çocuklardan Samet Çelik, Karabaş’ı çok sevdiklerini ifade ederek, “Karabaş’ı mahalleye arabayla gelen kişiler bıraktı gittiler. Daha sonra bir erkek bir kadın mahallede spor yaparken Karabaş onlarla oynamak istedi. Sonra ona tekme attılar. Karabaş geldiğinde topallıyordu. Burada oturan polis abilere haber verdik onlarda veterineri çağırdı. Köpeğimizi biz besliyoruz. Dün bulduğumuzda köpeğin ayağı çok kötüydü” dedi.

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İHA

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