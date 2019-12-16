Köpeğe ateş açan kişi serbest kaldı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, av tüfeğiyle ateş ettiği köpeği yaralayan A.Ö., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö., sokakta bulunan köpeğe, av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği köpek yaralanırken, ateş eden şahıs ise kaçtı. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekibi, yaralanan köpeği tedavisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi’ne götürdü.

Görgü şahitlerinin dinlenmesi ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından A.Ö., polis tarafından yakalanarak av tüfeğine el konuldu. Bugün adliyeye sevk edilen A.Ö., savcılık tarafından, tutuklanması talebiyle adliyeye sevk edildi. A.Ö.’nün silahla ateş ederek vurduğu köpeğin sahibi ise şikayetçi olmadı. A.Ö. hakkında ayrıca 'meskun mahalde ateş etmek’ suçundan da işlem yapılırken, tutuksuz olarak yargılanmasına karar verilerek serbest bırakıldı.

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