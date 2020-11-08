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Köpeğe avucuyla su verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 09:56 | Son Güncelleme

Malatya’da çeşmenin etrafında içecek su arayan köpeği gören bir kişi avucuyla hayvana su verdi.Malatya merkez Dörtyol mevkiinde bulunan Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı çeşmeye yaklaşan köpeğin su aradığını anlayan bir şahıs, avucuna çeşmeden su doldurdu.

Malatya’da çeşmenin etrafında içecek su arayan köpeği gören bir kişi avucuyla hayvana su verdi.
Malatya merkez Dörtyol mevkiinde bulunan Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı çeşmeye yaklaşan köpeğin su aradığını anlayan bir şahıs, avucuna çeşmeden su doldurdu. Şahıs eğilerek, avuçları ile susayan köpeğe su içirdi. Durumu gören bir vatandaş tarafından görüntülenen o anlar sosyal medyadan paylaşılınca yoğun ilgi gördü.
İzlenme rekorları kıran görüntülerdeki şahsın kimliği merak edilirken, hayvana gösterdiği duyarlı hareketi ise takdir topladı.

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