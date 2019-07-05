HABER

Köpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 13:54 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, köpeğe çarpan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole devrildi.

Köpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi: 3 yaralı

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, köpeğe çarpan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralanırken, köpek ise telef oldu.
Kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır- Mardin yolunda, Ovabağ köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 RVM 80 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe, manevra yapmasına rağmen çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen araçtaki 3 kişi, yaralanırken, köpek de telef oldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

​FOTOĞRAFLI

Köpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi: 3 yaralıKöpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi: 3 yaralıKöpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi: 3 yaralıKöpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi: 3 yaralı

PARTNERHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleştiHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleşti
Ziynet eşyası hırsızları, lüks villada yakalandıZiynet eşyası hırsızları, lüks villada yakalandı
Halının üzerine atılan izmarit yangın çıkardıHalının üzerine atılan izmarit yangın çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu!

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu!

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.