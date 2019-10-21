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Köpeğe çarpan sürücü hakkında yasal işlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 16:20 | Son Güncelleme

Bursa'da aracıyla köpeğe çarpması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan sürücü, polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde aracıyla yol kenarındaki sokak köpeğine çarpan sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

K.B. idaresindeki 16 NCT 48 plakalı cip, 18 Ekim'de merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde yol kenarında duran köpeğe çarptı.

Sürücü, daha sonra direksiyonu kırarak yoluna devam etti. Köpek ise bir süre kıvrandıktan sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekiler, polise ihbarda bulundu.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, araç sürücüsü K.B'yi evinde gözaltına aldı.

Yasal işlem yapılan sürücü, polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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