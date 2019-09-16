Köpeğe çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Kula ilçesinde, köpeğe çarpıp, takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Celal Kahreman (48), ağır yaralandı.

Kaza, İzmir- Ankara Karayolu Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Celal Kahreman, yönetimindeki 03 L 4812 plakalı otomobil, iddiaya göre, aniden karayoluna çıkan köpeğe çarpıp, kontrolden çıktı. Otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücüsü Celal Kahreman ağır yaralandı. Kahreman'a ilk müdahale olay yerinde 112 Acil Servis ekibi tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahreman, tedaviye alındı. Kahreman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, çarptığı köpeğin ise telef olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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