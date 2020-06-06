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  4. Köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan CHP'li eski il başkanı ölümden döndü

Köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan CHP'li eski il başkanı ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 07:36 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün yaptığı ani manevra sonucu kontrolden çıkan otomobil TIR parkına daldı. Kazada sürücü eski CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ölümden döndü.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Hasan Eray Tüfekçi yönetimindeki otomobilin önüne ilçe girişinde köpek çıktı. Tüfekçi’nin bir anda yola fırlayan köpeğe çarpmamak için yaptığı ani manevra sonucu kontrolden çıkan otomobil TIR parkına dalarak, park halindeki iki TIR’ın arasına girdi.

Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralı sürücüyü kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Tüfekçi, ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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