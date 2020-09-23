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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü refüje çarparak karşı şeride uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 14:45 | Son Güncelleme

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü karşı şeride geçerek durabildi.Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada M.T.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü karşı şeride geçerek durabildi.
Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada M.T. (57) idaresinde 69 AG 867 plakalı otomobil ile Erzurum’dan Aşkale istikametine seyir halindeyken Belediye Piknik Bahçesi mevki’inden geçerken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca önce ana yol güzergahında bulunan orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi. Bu sırada karşı şeritte normal trafik akışı devam ederken kazayı erkenden fark eden TIR sürücüsü aracını hemen durdurması olası bir faciayı da engellemiş oldu.
Olay yerine gelen ilçe Trafik ekipleri yol ve Trafik akışını kontrol altına alırken Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ve 112 Acil Ambulans ekipleri kazazedeleri araçtan çıkararak ilçe Devlet Hastanesine götürdüler.
Otomobilde bulunan Sürücü M.T ile yanındaki yolcu S.T. nin genel durumlarının iyi olduğu fakat kontrol amaçlı gözetim altında tutuldukları belirtildi.

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