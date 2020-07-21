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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2020 11:45 | Son Güncelleme

Tekirdağ'daki Muratlı ilçesinde yola çıkan köpeği ezmemek için direksiyonu kıran sürücü otomobilin kontrolünü kaybedince korkunç bir kaza meydana geldi. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tarlaya uçtu. 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtulabildi.

Olay, akşamüstü saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi’nde Kırkkepenekli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aşkın A. idaresindeki 34 DT 2771 plakalı Ford marka otomobil, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için aniden direksiyonu kırması sonucu hakimiyeti kaybetti. Otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Takla atan araç içerisindeki sürücü Aşkın A. ile Nihal U. ve Ecem U. yaralandı. Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı. 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Araç kullanılamaz hale gelirken, kaza mahalline gelen güvenlik güçleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir kaç yıl önce böyle bir kaza benim de başıma geldi. Ama ben arabayı bariyerlere bindirmiştim. Tabi ki yola çıkan bir canlı. Bu köpek de olsa , insan da olsa ezmemek için dikkat etmek gerekir. Allah böyle kazalardan karusun..
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