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Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 23:47 | Son Güncelleme

Denizli’nin Tavas ilçesinde köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkasından gelen diğer otomobilleri çarpması ile meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, Tavas ilçesinin Samanlık Mahallesi üzerinde bulunan Denizli - Muğla karayolunda meydana geldi.

Denizli’nin Tavas ilçesinde köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkasından gelen diğer otomobilleri çarpması ile meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavas ilçesinin Samanlık Mahallesi üzerinde bulunan Denizli - Muğla karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla istikametine seyir halinde olan Leyla S. idaresindeki 20 K 5467 plakalı otomobile, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için aniden yavaşlayınca, arkasından gelen Mustafa G.’nin kullandığı 34 BEL 834 plakalı otomobil ardından da Yaşar D. idaresindeki 20 DK 330 plakalı otomobil çarptı. Arka arkaya çarpışan araçlarda 20 DK 330 plakalı otomobil içerisinde bulunan, 75 yaşındaki Havane Dönmez ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havane Dönmez’e yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan bir sürücü ise tedavi için hastaneye sevk edildi.
Meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan Havane Dönmez (75) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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