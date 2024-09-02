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  4. Köpeğe çarptı, üzerinden geçti! Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Köpeğe çarptı, üzerinden geçti! Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

02.09.2024 19:44
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Gaziantep'te kaydedilen görüntüler kan dondurdu. Sokak köpeğine çarpan sürücü yetmedi bir de köpeğin üzerinden aracıyla gezdi. Kameralara yansıyan görüntülerin ardından sürücü gözaltına alındı. İşte detaylar...

Köpeğe çarptı, üzerinden geçti! Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Sokak hayvanlarına şiddet gün geçtikçe artıyor. Olay, 31 Ağustos günü Araban ilçesinde meydana geldi. H.P. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobiliyle sokak köpeğine çarptı ardından da üzerinden geçti. Yaralanan köpek, vatandaşlar tarafından götürüldüğü veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİYE YOL AÇTI!

Sokak köpeğine otomobilin çarpması ve üzerinden geçmesine ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçerek, köpeğe çarpıp üzerinden geçen otomobilin sürücüsü H.P.'yi gözaltına aldı. Aynı zamanda idari para cezası uygulanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep öldürme sokak köpeği
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