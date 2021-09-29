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  4. Köpeğe cinsel istismarda bulunup ölümüne neden olmuştu! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Köpeğe cinsel istismarda bulunup ölümüne neden olmuştu! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

29.09.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, kendisine emanet edilen Cocker cinsi köpeğe cinsel saldırıda bulunup ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanmasına başlanan Volkan U. hakkında, mazeretsiz duruşmaya katılmadığı için yakalama kararı çıkarıldı.

Köpeğe cinsel istismarda bulunup ölümüne neden olmuştu! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Volkan U., geçen yıl temmuz ayında cenazeye katılmak için şehir dışına çıkan arkadaşının kendisine emanet bıraktığı köpeğe cinsel saldırıda bulunup, ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan U., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Volkan U., "Köpeği eziyet ederek veya tecavüz ederek öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Soruşturmayı yürüten savcı, deliller ışığında şüpheli hakkında dava açılmasının yeterli olduğunu; ancak 'sahipli mala zarar verme' suçunun ilgili madde gereği uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Uzlaştırma savcısı ise tarafların uzlaşamadıklarını, müştekinin şikayetinden vazgeçmediğini belirtti. Bunun üzerine soruşturma kapsamında şüpheli Volkan U. hakkında, 'sahipli mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURUŞMAYA KATILMADIĞI İÇİN YAKALAMA KARARI

Volkan U.'un, Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Sanığın katılmadığı ilk duruşmada avukatı hazır bulundu. Avukatı, müvekkilinin can güvenliği olmadığı için duruşmaya gelmediğini söyledi. Katılma talebinde bulunan Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ise sanığın duruşmaya zorla getirilmesini ve tutuklu yargılanmasını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına, kapalı yapılmasına karar verilen sonraki celseye zorla getirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz cinsel istismar Ankara
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