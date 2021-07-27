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  4. Köpeğe cinsel istismarda bulunurken yakalanmıştı! Hayvan Hakları Yasası'nda ilk uygulama Bartın’da

Köpeğe cinsel istismarda bulunurken yakalanmıştı! Hayvan Hakları Yasası'nda ilk uygulama Bartın’da

27.07.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da, tarlada köpeğe cinsel istismarda bulunup, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen M.D. (66) tutuklanırken, TBMM’den geçen Hayvanları Koruma Kanunu gereğince yargılanacak.

Bartın’da bir köyde tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğu sırada vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen M.D. hakkında şikayette bulunuldu. M.D. ihbar üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı. M.D. ifadesinde, birkaç yıldır iktidarsız olduğunu, sadece köpeğin üzerine yattığını söyledi. Dün adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece 'Hayvanlara cinsel saldırıda bulunma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yasalaşan hayvanları koruma kanununda yapılan değişiklik nedeniyle ilk uygulama Bartın’da yaşandı. Yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu hakkında değişiklik yapılmasına dair kanunun 12’nci maddesi ile 5199 sayılı kanunun 28/A maddesindeki değişiklikte, 'Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır' hükmü yer almıştı.

Cezaevine gönderilen M.D. hakkında savcılık tarafından hazırlanacak iddianame ile yargılamanın başlayacağı öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Bartın
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