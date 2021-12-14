HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenmişti! Şoke eden savunma: İktidarsızım

Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenmişti! Şoke eden savunma: İktidarsızım

14.12.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da tarlada köpeğe cinsel saldırıda bulunurken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen M.D. (66), yargılandığı davada köpeğin üzerine düştüğünü, iktidarsız olduğunu öne sürdü. M.D, "Zaten görüntüleri çekenler benim hasmımdır. Bana tuzak kurulduğu belli oluyor. Zaten Hakim Bey ben iktidarsızım. Böyle bir şey yapamam" ifadelerini kullandı.

Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenmişti! Şoke eden savunma: İktidarsızım

Kentte temmuz ayında tarlada köpeğe cinsel saldırıda bulunan M.D. bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri çeken kişi, köpeğin sahibine haber verdi. Köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine M.D. gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir hafta tutuklu kalan M.D.'ye daha sonra ev hapsi cezası verildi.

Soruşturma kapsamında hakkında Bartın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan M.D.’nin yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya köpeğin sahibi A.Y., dernek avukatları ile davaya müdahil olma talepleri kabul edilen Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, Bartın Çevre ve Kültür ve Doğa Varlıkları Derneği, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği temsilcileri katıldı.

"İKTİDARSIZIM"

Duruşmada hakiminin üzerine atılı suçu sorması üzerine M.D, "Ben bahçede çalışıyordum. Biraz uzanayım, yatayım dedim, köpek gelmiş oraya yatmış. Ben de onun üzerine düşmüşüm" dedi.

İktidarsız olduğunu öne süren M.D, "Zaten görüntüleri çekenler benim hasmımdır. Bana tuzak kurulduğu belli oluyor. Zaten Hakim Bey ben iktidarsızım. Böyle bir şey yapamam" ifadelerini kullandı.

M.D.'nin avukatı ise sanığın olay tarihinde fındık bahçesinde yorulduğu için yattığını, bu sırada köpeğin üzerine düştüğünü belirterek, köpeğe herhangi bir saldırı olmadığını, sanığın ev hapsinin kaldırılmasını ve görüntüleri çeken kişilerin dinlenmesini talep etti.

Köpeğin sahibi A.Y. ise komşularının kendisine videoyu attığını sonrasında şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Burada her şey apaçık ortadadır. Görüntüyü çekenleri sanık M.D ile husumetli olduğunu düşünmüyorum. Ben şikayetçiyim" dedi.

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahalle ayağa kalktı13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahalle ayağa kalktı

ÇIKARTILAN YASA SONRASI İLK OLAY

Duruşmada davaya müdahil olan derneklerin avukatları ise Türkiye'de hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi için çıkartılan yasanın yürürlüğe girdikten sonra ilk olayın Bartın'da yaşandığını o yüzden davadan çıkacak kararın emsal bir karar olacağını belirterek, M.D.'ye en üst dereceden ceza verilmesini talep etti.

Hakim duruşmayı ertelerken, görüntüleri çeken kişinin tanık olarak dinlenmesine ve M.D.'nin ev hapsi bittikten sonra denetimli serbestlik kanunları çerçevesinde 15 günde bir imza atmasına karar verdi.

Duruşma bittikten sonra dernek üyeleri adliye binası önünde basın açıklaması yaptı. Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Özge Öztekin, "Hayvana yönelik cinsel istismar ve saldırı fillerini gerçekleştirenler hapis cezası ile cezalandırmalı, para cezasına çevrilmemesi ve cezada ertelemeye gidilememesi için cezanın alt limiti 3 yıl olarak belirlenmelidir. Tecavüzü ve tecavüzcüyü her defasında aklama eğiliminde olan bu şiddet ve cinnet sarmalında yaşamaya mecbur değiliz" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş
Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"
Yok böyle hırsızlık! Araç sahibi gözlerine inanamadıYok böyle hırsızlık! Araç sahibi gözlerine inanamadı
Anahtar Kelimeler:
tecavüz Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

4 çocuk yanarak öldü! Yürek burkan fotoğraflar ortaya çıktı

4 çocuk yanarak öldü! Yürek burkan fotoğraflar ortaya çıktı

Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Baba Yaşar Özek kızı Berfin Özek'e sitem etti

Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Baba Yaşar Özek kızı Berfin Özek'e sitem etti

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.