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Köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı! 76 yaşında…

23.11.2024 08:38
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Samsun'da yaşanan iğrenç olay büyük tepki çekti. Köpeğe cinsel saldırıda bulunan ve eziyet eden 76 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı! 76 yaşında…

Samsun’un Bafra ilçesinde ‘köpeğe cinsel saldırı’ suçlamasıyla gözaltına alınan M.A. (76), tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hayvanlara istismarda bulunup eziyet eden M.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda M.A.’yı yakalayıp, ‘Köpeğe cinsel saldırı’ suçlamasıyla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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tecavüz Samsun köpek
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