HABER

Köpeğe dayağa 3 bin 897 TL ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 15:20 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da sopa ile köpeğe şiddet uygulayan şahsa 3 bin 897 TL İdari Yaptırım uygulandı.

Köpeğe dayağa 3 bin 897 TL ceza

Tekirdağ’da sopa ile köpeğe şiddet uygulayan şahsa 3 bin 897 TL İdari Yaptırım uygulandı. Köpeğe şiddet uygulanan anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi Hisar Mahallesi Güven Caddesi üzerinde bir okulun hemen yanında yavru bir köpeğin, elleri sopalı kişilerce dövüldüğü ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde köpeğe sopa ile dayak atan şahıslar tespit edildi. Hayrabolu Kaymakamlığınca kurulan Hayvan Hakları Koruma Komisyonu yetkilileri tarafından yakalanan kişiye yönelik 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11. maddesi gereğince 3 bin 897 TL idari yaptırım uygulandı.
Daha sonra şiddete maruz kalan köpek bulunarak, Hayrabolu Belediye Başkanlığı veterinerinin kontrolünden geçirildikten sonra sağlığının yerinde olduğu öğrenildi.
SOHAYKO Derneği’nden yapılan açıklamad, "Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesinden gelen ihbarda 3 kişinin sopalarla yavru köpeği dövdüğü belirtildi" denildi.
SOHAYKO Derneği Başkanı E. Yasin Yılmaz ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Vicdanlarımızı sızlatan bu görüntü tüm insanlığın ayıbıdır” diyerek ilçe emniyet ve jandarmanın konuyu titizlikle takip ettiğini, şahısların en kısa sürede yakalanacağını düşündüklerini sözlerine ekledi
Yılmaz, bu tip olayların şikayete bağlı olmadığını, şikayetçi olursa işlemlerin daha ivedi işlediğini kamu suçu olduğunu bu tip vakaları görenlerin kendileri ile irtibata geçmeleri gerektiğini belirtti. Vatandaşlara seslenen Yılmaz, hayvanların da insanlar gibi yaşama hakkı olduğunu, sahipsiz hayvanların devlet güvencesinde olduğunu, onlara verilecek her türlü zararda devleti ve ilgili dernekleri karşılarında bulacaklarını söyledi.

Köpeğe dayağa 3 bin 897 TL ceza

Her şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılarHer şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılar
(Özel) Taksiciden örnek davranış(Özel) Taksiciden örnek davranış
Selin vurduğu Düzce havadan görüntülendiSelin vurduğu Düzce havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da Kuzey Iraklı turistin elindeki bayrağı görünce tepki gösterip saldırdılar

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Osmaniye ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri'nden açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.