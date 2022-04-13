Köpeğe demir tasma ile 'işkence!' Veteriner isyan etti: İlk defa ameliyat masasına alet çantası geldi

Osmaniye kent merkezinde yaşayan veteriner hekim Tuğba Acer, boğazına demirden tasma takılarak sokağa terk edilen yaralı köpeği fark edip yakalayarak tedavisi için Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi'ne götürdü. Boynunda derin kesikler bulunan köpeğe yavruyken bağlandığı anlaşılan demir tasmanın 2 somunla da perçinlendiği belirlendi. Köpeğin tasmasını aletler yardımıyla çıkarabilen HAYTAP İl Temsilcisi veteriner hekim Ali Laçinbala, tedaviye başladı.

'KORKU FİLMİNDEN ÇIKMIŞ GİBİYDİ'

Köpeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ali Laçinbala, "5 yaşında olduğu tahmin edilen yaralı köpek adeta bir korku filminden çıkmış gibiydi. Roma askeri gibiydi. İlk defa bir ameliyat masasına alet çantası geldi. Demirden yapılmış bir tasmayı insafsızca somunla perçinlemişler. Bu tasmayı yapmışlar ve bir de iki tane delik açılarak, yavruyken daraltıp somunlu vidayla kapatmışlar. Bu ürkek hayvanı sonra uyuz hastalığına yakalandı diye terk etmişler. Bu hayvan insandan korkmasın da kimden korksun? Bu demir tasma yüzünden boynunda ciddi yaralar oluşmuş" dedi.

(DHA)



