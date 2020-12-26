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  4. Köpeğe eziyet görüntülerine tepki yağmıştı! Şüpheli yakalandı

Köpeğe eziyet görüntülerine tepki yağmıştı! Şüpheli yakalandı

26.12.2020 23:05 | Son Güncelleme:
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Antalya'da otomobile bağladığı köpeğe koşturarak eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada yayımlanan kişi yakalandı.

Merkez Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde otomobilin ön kapısına bağlanan köpeğin koşturulma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Köpeğin hareket halindeki otomobile yetişmeye çalışmasının ve zaman zaman düşerek sürüklenmesinin yer aldığı tepki çeken görüntüler üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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ZANLI YAKALANDI

Görüntülerdeki otomobili tespit eden ekipler, şüphelinin E.H. olduğunu belirledi. Zanlı ekiplerce yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir köpeğin araca bağlı bir şekilde koşturulduğu görüntüler üzerine ekiplerimizce yapılan araştırmalar neticesinde olaydaki araç sürücüsü tespit edilmiş ve şahıs yakalanmıştır. Daima minik dostlarımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi. (AA)

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