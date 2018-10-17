Köpeğe masaj yapan kedi şaşırttı

Kedilerle köpekler arasında bilinen düşmanlığın tam tersi bir durum Manisa'da yaşanıyor. Kedi ve köpeğin dostlukları, kedinin köpeğe masaj yapması ve köpeğin halinden hoşnut olduğu o anlar kameralara yansıdı.
Manisa'ya 20 kilometre mesafedeki Çamlıca Mahallesi'nde sokakta yaşayan kediyle köpeğin dostluğu görenleri hayrete düşürüyor. Günün büyük bir bölümünü birlikte geçiren iki hayvanın adeta yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Dinlenmek için oturduklarında ise kedi masaj yapmaya başlarken halinden hoşnut görünen köpek de kendini kedinin patilerine bırakıyor. (İHA)
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