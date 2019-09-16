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Köpeğe taş atmasına karşı çıkan gençleri darbeden kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 18:29 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, taş atarak köpeği yaralamasına tepki gösteren 2 genci darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, köpeğe zarar vermesinden dolayı kişiye idari para cezası verileceği öğrenildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde köpeğe zarar vermesini engellemek isteyen 2 genci darp ettiği ileri sürülen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda Ö.K. (71), tavuklarını yediğini iddia ettiği köpeğe taşla saldırdı.

Şüpheli, buna engel olmak isteyen 2 genci darbetti. Körfez Devlet Hastanesine giderek darp raporu alan gençler ve aileleri Ö.K'den şikayetçi oldu.

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüpheliyi "kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından, şüpheliye, köpeğe zarar vermesinden dolayı idari para cezası verileceği öğrenildi.

- "Böyle bir olay yaşansın istemezdim"

Şüpheli Ö.K, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, savcıya ifade verdiğini belirterek, olaydan dolayı üzüntü duyduğunu ve kendisinin hayvansever biri olduğunu söyledi.

Böyle bir olayın yaşanmasını istemediğini ifade eden Ö.K, "Uyardım 'Senin köpeğin bizim tavuklara saldırıyor.' diye. Şu an 2 tavuğum yok. Bunları kim ödeyecek? Köpek seninse seviyorsan götür bağla. Şu an bir köpek bir insana veya hayvana saldırsa vicdanen müdahale etmez misiniz?" diye konuştu.

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Kocaeli köpek Körfez taş

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