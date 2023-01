Köpeğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması 'pes' dedirtti: 'Yanıma çağırıp...'

İzmir'deki taş ocağında bekçi olan M.Y., 16 Kasım 2021'de yavru köpeğe cinsel istismarda bulunurken fark edilip, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerle hakkında şikayette bulunulan M.Y.'yi, jandarma gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden M.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.Y. hakkında 28'inci İzmir Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Şube Müdürlüğü'nün şikayetçi olduğu davaya; İzmir Barosu ile birçok hayvansever derneği de katıldı.

'YANIMA ÇAĞIRIP İLİŞKİYE GİRDİM'

Davanın karar duruşması geçen yıl 26 Aralık'ta görüldü. Duruşmada tutuksuz sanık M.Y., "Yaklaşık olarak 7 senedir taş ocağında bekçi olarak çalışmaktayım. Şantiyede beslediğim ve bakımını yaptığım kedilerim ve köpeklerim var. Olay günü bakımını yaptığım hayvanların yanına gelen beyaz renkli sokak köpeğini yanıma çağırdım. Sonra ilişkiye girdim. Bu esnada ismini bilmediğim bir kişi bana 'Amca ne yapıyorsun?' diye bağırdı. Bunun üzerine kendime çeki düzen verip, konteynere girdim. Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Beraatimi istiyorum" dedi.

1 YIL 6 AY HAPİS VE 250 GÜN ADLİ PARA CEZASI

Duruşmada savcı, mütalaasını verip, "Sanık M.Y.'nin fiziki yapı olarak yavru köpeğe nitelikli şekilde cinsel istismarda bulunduğu, dosyada ifadesi bulunan tanık tarafından görülmüştür. Dosyaya yansıyan bilgi ve belgelerle M.Y. suçunu kabul etmiştir. Suçun sabit olduğu anlaşılmakla atılı suçtan cezalandırılması ile eylemin tamamen savunmasız bir canlıya karşı işlenmiş olması yine eylemin sosyal ve ahlaki açıdan toplumda uyandırdığı etki ve verdiği vicdanı zarar nazara alınarak cezanın üst sınırda verilmesine kamu adına talep ve mütalaa olunur" diye konuştu.

Hakim kararını açıklayıp, sanık M.Y.'yi 1 yıl 6 ay hapis ve 250 gün adli para cezasına çarptırdı.

'CEZALAR CAYDIRICI OLMALI'

İzmir Barosu'nun Hayvan Hakları Komisyonu'nda sorumlu yönetim kurulu üyesi olan avukat Şefika Yıldırım Sert, "5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Temmuz 2021 yılında yapılan değişiklikle hayvanlara yönelik cinsel istismar artık suç. Taş ocağındaki olayda şans eseri bir vatandaş o anları görüntüledi. Davayla ilgili karar duruşması yapıldı. Bizim için sevindirici olan, baro olarak katılma talebimizin kabul görmesi oldu. Kararda sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası ve 5 bin lira adli para cezası verildi. Bu ceza caydırıcı değil. İstinafa başvuracağız ve cezanın üst sınırdan verilmesini isteyeceğiz. Toplumda hayvana cinsel istismar normal gibi algılanıyor. Bu algının kırılması lazım. Nitekim sanık da bunu normal bir durum gibi anlattı. Köpekle cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Sanki köpeğin rızası varmış gibi. Cezaların alt sınırı 3 yıl olmalı çünkü 3 yıl altı cezaların cezaevi yaptırımı olmuyor. Cezaların caydırıcı olması, normalleşmiş bu algının değiştirilmesiyle mümkün" dedi.

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMALI'

İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz ise "İzmir Barosu kurulduğu günden bugüne hak ihlallerinin karşısında olmuştur. İzmir Barosu'nun 30'a yakın komisyonu var. Bunlardan biri de 'Hayvan Hakları Komisyonu'dur. Geçmişte hayvanlar, mala karşı işlenen suçlar içerisinde değerlendiriliyordu. Şimdi yaşam hakkı olan bir canlı olarak değerlendiriliyor. O zaman bu cana eziyet edilmişse cinsel istismarda bulunulmuşsa sanık hak ettiği cezayı almalıdır. Biz bunun mücadelesini verdik, vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

DHA