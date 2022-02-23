Köpeğe tecavüz görüntüleri cep telefonuyla kaydedilmişti! 66 yaşındaki adam için 'İktidarsızlık' tespiti istendi

Bartın'daki iğrenç olay geçtiğimiz yıl temmuz ayında yaşanmıştı. 66 yaşındaki M.D.'nin tarlada bir köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmiş, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Köpeğin sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.D.'ye ev hapsi cezası verilirken, davanın bugünkü duruşmasına sanığın avukatının 'iktidarsızlık' tespiti talebi damga vurdu.

KÖPEĞİN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜNÜ SAVUNDU

Bartın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, görüntüleri çeken komşu Bahriye K. ile oğlu Soner P. tanık olarak, davaya müdahil olma talepleri kabul edilen Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, Bartın Çevre ve Kültür ve Doğa Varlıkları Derneği, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği temsilcileri katıldı. M.D. daha önceki duruşmadaki ifadesinde, bahçede yattığı sırada yanına gelerek yatan köpeğin üzerine düştüğünü, iktidarsız olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN SONER P., O ANLARI ANLATTI

Görüntüyü çeken Soner P. mahkemede verdiği ifadede, “Annemle birlikte tarlaya gidiyorduk, o sırada sanık M.D’yi kendi tarlasında köpemkle gördük. Kaydı bitirdikten sonra M.D. bizi gördü. Bizde ne yapıyorsun, dediğimizde anneme küfürlü cümleler kullandı. Sonra biz de muhtara ve jandarmaya haber verdik. Kendisiyle bir husumetimiz olmadı” dedi.

"PANTOLONUNU YUKARIYA ÇEKİYORDU"

Bahriye K. ise, “Biz kendi tarlamıza gittik sonra dönüşte, köpeğin seslerini duyduk. Oğlum cep telefonu ile görüntü çekmeye başladı. Bizi fark ettiğinde pantolonunu yukarıya çekiyordu. Bana küfürlü cümleler kullandı” diye konuştu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Hakiminin tanıkların beyanlarını sorması üzerine M.D., “Benim tanıklarla husumetim var. Tanıkların beyanlarını kabul etmiyorum. Yalan söylüyorlar. Bunlar benim zamanında bahçemdeki ağaçları kesti. O gün üzerinde pantolon yoktu, lastikli don vardı” diye cevap verdi.

İKTİDARSIZ OLDUĞUNUN TESPİTİNİ İSTEDİ

M.D’nin avukatı tanık beyanlarını kabul etmediklerini, görüntülerin yüksek çözünürlükteki teknoloji ile yeniden incelenmesi ile sanığın iktidarsız olduğunun tespitini talep etti.

EN ÜST DERECEDEN CEZA İSTENDİ

Duruşmada davaya müdahil olan derneklerin avukatları ise sanığın iktidarsız olduğunu iddia etmesinin köpeğe yapılan fiilin alenen cinsel saldırı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini, Türkiye'de hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi için çıkartılan yasanın yürürlüğe girdikten sonra ilk olayın Bartın'da yaşandığını, o yüzden davadan çıkacak kararın emsal bir karar olacağını belirterek, M.D.'ye en üst dereceden ceza verilmesini talep etti.

Hakim duruşmayı ertelerken, görüntülerin teknik incelemesi ve sanığın iktidarsızlık raporunun alınması talebinin reddederken, M.D’nin adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

