HABER

Köpeğe tecavüz iddiasına gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 13:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'da ormanlık alanda köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen G.K.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da ormanlık alanda köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen G.K. gözaltına alındı.
İddiaya göre özel bir kreşte bahçıvanlık yapan G.K. dün Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpeğe tecavüz etti. Çevrede bulunanlar, durumu fark ederek G.K.'ye tepki gösterdi. G.K. de kendisine tepki gösterenlere "Çocuklarım var ne olur yapmayın" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, G.K.'yi gözaltına aldı. Köpek ise hayvan ambulansı ile tedavi için barınağa götürüldü. Şüpheli G.K. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Böylesi görülmedi! 'En çok siz dans ettiniz' Böylesi görülmedi! 'En çok siz dans ettiniz'
Yıllar geçti, ama acıları dinmiyorYıllar geçti, ama acıları dinmiyor
Ortağını vurdu, annesini öldürmeye giderken şoförü rehin alıp otobüs kaçırdı (2)- YenidenOrtağını vurdu, annesini öldürmeye giderken şoförü rehin alıp otobüs kaçırdı (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.