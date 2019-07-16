Köpeğe tekme atan kişiye para cezası

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, bir köpeğe tekme attığı güvenlik kameralarınca tespit edilen kişiye, bin 763 lira para cezası verildi.

Caferağa Mahallesi'nde bir hayvana eziyet edildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, kamera kayıtlarını inceleyerek, köpeğe tekme atan kişinin İsmail T. (61) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan İsmail T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, Hayvan Haklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten bin 763 lira idari para cezasına çarptırıldı.

