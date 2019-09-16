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Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 14:33 | Son Güncelleme

KÖPEĞİ TAŞLAYAN KONUŞTU Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eline taş alarak yerde yatan köpeğe taş atıp kendisini uyaran gençlerle tartışan Ömer Kılıç (71), gençlerle, köpeği tavukların üzerine saldıkları için tartıştığını söyledi. Çamlıtepe Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki evinin altında kümes olduğunu söyleyen Ömer Kılıç, "Dün 5 çocuk buraya gelip köpeği getirdi.

KÖPEĞİ TAŞLAYAN KONUŞTU

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eline taş alarak yerde yatan köpeğe taş atıp kendisini uyaran gençlerle tartışan Ömer Kılıç (71), gençlerle, köpeği tavukların üzerine saldıkları için tartıştığını söyledi. Çamlıtepe Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki evinin altında kümes olduğunu söyleyen Ömer Kılıç, "Dün 5 çocuk buraya gelip köpeği getirdi. Ben de çocuklara köpeği kümese bırakmamalarını söyledim. Bunlar gülüp, benimle alay ettiler. Ben 'Yapmayın' dedikçe, yapmaya devam ettiler. Tavuklarımın her biri başka yere kaçtı. Köpek onları kovalıyordu ve en son tavukların nereye kaçtığını bile göremedim. Ben bu çocukların yanına gelip tokat atmaya çalıştım ama elim değmedi. O beni itekledi ve ameliyatlı olduğum için yere düştüm. Kalkıp etrafa baktığımda tavuğun birine köpek yine saldırdı. Ben bir taş attım köpeğe ama taş köpeğe değmedi. Tekrar geri geldi köpek, olay bu kadar" dedi.

Çocukları daha önce uyardığını ifade eden Ömer Kılıç, şöyle konuştu:

"O çocuk babasını çağırdı. Sonra 10 kişi geldiler. 'Sen nasıl çocuklara hakaret edersin' dediler. Ben kimseye hakaret etmedim. Köpek seviyor olabilirler ama köpek başı boş olmaz. Köpek benim tavuklarıma niye zarar versin ki? Ameliyatlıyım, yaşlıyım, 3-5 tavuğa bakıyorum. Senin benim tavuklarıma zarar vermeye ne hakkın var? Her gün uyardım onları. Şu anda da 2 tavuğum kayıp. Bir tavuğum da yaralı zaten" diye konuştu.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Ömer Kılıç ve videoyu çektiği iddia edilen M.A. (17) ile arkadaşı B.Ç. (17) polis ekiplerince evlerinden alınıp önce Körfez Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Yarımca Polis Merkezine götürüldü.

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