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Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 18:04 | Son Güncelleme

SAVCILIKTA İFADELERİ ALINDI Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Ömer Kılıç'ın köpeğe taş attığı anın yer aldığı videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldı.

SAVCILIKTA İFADELERİ ALINDI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Ömer Kılıç'ın köpeğe taş attığı anın yer aldığı videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldı. Kılıç, videoyu çeken K.A. ve arkadaşı B.Ç., birbirinden şikayetçi oldu. Kılıç ve 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 3 kişi, serbest bırakıldı. Ömer Kılıç hakkında ayrıca idari işlem yapılması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne yazı yazılacağı öğrenildi.

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