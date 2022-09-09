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  4. Köpeği ağaca asarak öldürmüştü! 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı

Köpeği ağaca asarak öldürmüştü! 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı

09.09.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 6 ay önce bir köpek ağaca asılmış olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatılmıştı. Olayla ilgili şüpheli Y.K. gözaltına alındı. Köpeği, sahibiyle yaşadıkları tartışma nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Y.K., savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Köpeği ağaca asarak öldürmüştü! 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı

Olay, 6 Mart'ta, saat 18.00 sıralarında, Muğla'nın Ula ilçesinin turistik ve 'Sakin Şehir' olarak bilinen Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi kaya mezarları bölgesinde gezintiye çıkanlar, zeytin ağacında iple asılı haldeki ölü av köpeğini fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri Levent Arslan'a ait av köpeğin zeytinlik alanda ağaca asılarak öldürülmesinin ardından olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Muğla Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 6 aylık çalışma sonunda 1 şüphelinin izine rastladı.

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''KÖPEK SAHİBİYLE TARTIŞMA YAŞADIK''

Ekipler tarafından adresi tespit edilen şüpheli Y.K. yakalandı. Gözaltına alınan Y.K., jandarmadaki ifadesinde, köpeği sahibiyle yaşadıkları tartışma nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Y.K., ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı.

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(DHA)

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Muğla
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