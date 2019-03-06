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Köpeği aracının arkasından sürükleyen cani serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 22:56 | Son Güncelleme

İzmir’in Bergama ilçesinde “Paşa” isimli köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayarak sürükleyen kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yürek sızlatan olay Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolunda meydana geldi.

Köpeği aracının arkasından sürükleyen cani serbest bırakıldı

İzmir’in Bergama ilçesinde “Paşa” isimli köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayarak sürükleyen kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yürek sızlatan olay Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolunda meydana geldi. Yolda seyreden bir aracın arkasında boynunda tampona bağlı bir köpek olduğunu fark eden tır sürücüsü, o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı köpeği sürükleyen şahsın Bergama’da ikamet eden M.H. olduğunun belirlendiğini ve gözaltına alındığını açıkladı. Tepkilerin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan köpeğin sahibi M. H’nin jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İşkenceye uğrayan "Paşa" isimli köpek ise Bergama Hayvanları Koruma Derneği (BERHAYKO) üyeleri tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

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