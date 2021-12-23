Tekirdağ'da tepki çeken görüntü! Köpeği at arabasına bağlayıp böyle koşturdu

Gökhan K., at arabasının arkasına iple bağladığı köpeği, Çerkezköy ilçesi merkezinde dakikalarca koşturdu. Caddelerde halkın uyarılarına karşın köpeğin at arabasının arkasından koşturulması anları çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER SONRASI SORUŞTURMA

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gökhan K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Köpek ise Çerkezköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

"ARACIM OLMADIĞI İÇİN AT ARABASINA BAĞLAYIP GÖTÜRDÜM"

Gökhan K., ilk ifadesinde köpeğin kendisine ait olduğunu ve ona işkence yapmadığını belirterek, "Köpek bana ait ve çocuğumu da çok seviyor. Ama oynarken onu ısırdı. Ben de kimseye zarar vermemesi için evden uzakta ormana bırakmak istedim. Aracım olmadığı için at arabasına bağlayıp ormana götürdüm. Ama ben bıraktıktan sonra yeniden eve geldi" dediği öğrenildi.

Polis, Gökhan K. ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

(DHA)

