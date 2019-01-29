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Köpeği Baron'u öldürenin bulunması için suç duyurusunda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 03:17 | Son Güncelleme

TRABZON’da, kaldığı kulübe önünde tüfekle vurularak telef edilen köpeğin sahibi Erkan Çolak, saldırganların bulunması için suç duyurusunda bulundu.

Köpeği Baron'u öldürenin bulunması için suç duyurusunda bulundu

Uğur AYDIN-Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)- TRABZON’da, kaldığı kulübe önünde tüfekle vurularak telef edilen köpeğin sahibi Erkan Çolak, saldırganların bulunması için suç duyurusunda bulundu.
Olay, geçen hafta Ortahisar ilçesine bağlı Tosköy Mahallesi’nde meydana geldi. Hanım Yıldız’a ait bahçeli evin önünde bağlı duran 'Mix' kırması 6 yaşındaki ‘Baron’ isimli köpeğe yiyecek vermek için sabah saatlerinde bahçeye giden komşuları, köpeği kanlar içerisinde buldu. Komşular, bunun üzerine köpeğin sahibi Erkan Çolak’a haber verdi. Bahçeye gelen Erkan Çolak, kanlar içerisinde hareketsiz yatan köpeğini veterinere götürdü. Burada yapılan ilk kontrolün ardından ağır yaralı köpek kaldırıldığı Samsun Hayvan Hastanesi’ne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğin, ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği vücudunda ağır tahribat oluşturduğu ve aşırı kan kaybından öldüğü tespit edildi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Köpeğinin ölmesiyle büyük üzüntü yaşayan Erkan Çolak, saldırganların yakalanması için hayvan hakları derneğinin de destekleriyle suç duyurusunda bulundu. Köpeği 5 yıl önce barınaktan sahiplendiğini anlatan Çolak, saldırının köpeği bölgede istemeyen bazı komşuları tarafından yapılabileceğini tahmin ettiğini söyledi. Çolak, “Köpeğimi 5 yıl önce barınaktan aldıp sahiplendim. İş yerimizde duruyordu, orası kapandığı için kayınvalidemin evine getirdim. Buradaki tel örgüleri ve kulübeyi de Baron için hazırladık. Zincirle bağlı bir hayvandı. Köpeği getirdiğimizde bazı yakın çevrelerden baskı oldu; ‘Biz bu köpeği istemiyoruz, birisini ısırırsa ne olur’ dediler. Bu kişilere, köpeğin saldırgan olmadığını, saldırgan olsa buraya bırakmayacağımı söyledim. Bu hayvan bağlı ve etrafı tel örgülerle çevrili bir şekilde duruyor” dedi.
‘BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM’
Köpeğini vuranların bir an önce bulunmasını isteyen Çolak, gerekli mercilere suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, “Beni aradılar ve 'köpeğin vuruldu' dediler. Geldiğimizde köpek yaralı bir şekilde kulübesinin altına saklanmıştı. Köpeği oradan çıkarıp, veterinere götürdük. Samsun’daki Hayvan Hastanesi’ne götürdük. Hemen tedaviye aldılar fakat hayvan dayanamadı ve onu kaybettik. Daha sonra köye getirerek defnettik. Ben bunu kim veya kimler yaptıysa bulunmasını istiyorum. Gerekli suç duyurumuzu yaptık. Bu işin peşini bırakmayacağım” diye konuştu.
Erkan Çolak’ın oğlu Muhammet Çolak (7) da, “Baron’u çok seviyordum. O benim canım köpeğimdi, onu vuranların cezasını çekmesini istiyorum" diyerek bunu yapanların insan olamayacağını söyledi.
Öte yandan Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) da, sosyal medya hesabından yaşananları kınadı, saldırganların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Köpeği Baron'u öldürenin bulunması için suç duyurusunda bulunduKöpeği Baron'u öldürenin bulunması için suç duyurusunda bulunduKöpeği Baron'u öldürenin bulunması için suç duyurusunda bulunduKöpeği Baron'u öldürenin bulunması için suç duyurusunda bulundu

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