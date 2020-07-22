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Köpeği bıçakladığı için gözaltına alınan şahıs, serbest kalınca öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2020 11:37 | Son Güncelleme

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir evin bahçesindeki 'Goldi' isimli Golden Retreiver cinsi köpeği bıçaklayarak yaralayan S.A.(28), gözaltına alınıp, serbest bırakıldıktan sonra geri gelip, yeniden bıçakladı. Ameliyat sırasında ölen Goldi'nin sahibi Nejdet Randa, "Köpeğimizi önce yaraladı, salıverildikten sonra da geri gelip, öldürdü" dedi.

Köpeği bıçakladığı için gözaltına alınan şahıs, serbest kalınca öldürdü

Olay, ilçeye bağlı Karaçay Mahallesi’nde meydana geldi. Randa ailesinin, evlerinin bahçesinde beslediği Golden Retriever cinsi köpekleri Goldi, önceki gece saat 01.30 sıralarında alkollü olduğu öne sürülen S.A. tarafından bıçaklandı. Köpeğin inlemeleri üzerine dışarı çıkan Nejdet Randa, Goldi'yi yaralı halde bulurken, saldırgan S.A.'yı yakadı. İkili arasında arbede çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, S.A.’yı gözaltına aldı. Yoldan geçerken tesadüfen gördüğü Gordi'yi bıçakladığı belirlenen S.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.A. da serbest kalır kalmaz geri gelip, Goldi’yi 2'nci kez bıçakladı. Saldırgan bu kez kaçarken, aile sabah uyandıklarında köpeklerini kanlar içerisinde buldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen Goldi, veteriner hekim tarafından alındığı ameliyatta, bıçak darbelerinin akciğere verdiği hasar nedeniyle hayatını kaybetti.

'TEHDİTLER VE KÜFÜRLER SAVURDU

Goldi’yi 2 yıl önce birkaç aylıkken sahiplendiklerini anlatan Nejdet Randa, şunları söyledi:

"Goldi'yi sahiplendiğimizde çocuklarımız onu sevdi, onunla oynadılar. Biz de köpeği veteriner hekime götürerek, aşılarını yaptırdık, kimliğini çıkardık. Köpeğimiz büyüdü, herkesin sevgilisi oldu ancak bir sabah inleme seslerine uyandık. Şahsın, köpeğimizi bıçakla yaraladığını gördük. Bu arada bir arbede yaşandı, saldırgan bize tehditler, küfürler yağdırmaya başladı. Olay sırasında köpek ortadan kayboldu, veterinere götürmek için aradık ama bulamadık. Jandarma geldi, köpeği bulduk, iki yerinden bıçaklanmıştı. Fakat hayati bir yara almamıştı. Jandarma saldırganı gözaltına aldı. Sabaha karşı bulduğumuzda ise kanlar içerisindeydi. Saldırganın ikinci kez bıçaklı saldırı gerçekleştirdiğini öğrendik.”

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MAHALLEDEKİ DİĞER KÖPEKLERİ DE ÖLDÜRECEKMİŞ

Metin Randa ise sabah saatlerinde hareketsiz yatarken buldukları köpeklerini Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdüklerini söyledi. Randa, “Maalesef bıçağın akciğerlere saplanması ve derin yara oluşması nedeniyle, müdahale esnasında hayatını kaybetti. Mahalleli tarafından sevilen, çocukların oynadığı, sevdiğimiz bir köpekti. Köpeğimize saldıran şahıs mahalledeki diğer köpekleri de öldüreceği yönünde tehditler savurmuştu. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Randa ailesi, S.A.'dan şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
hayvan hakları kanunu çıkmamışmıydı ya ? bu piskopata verecek ceza yokmudur ? bukadarmı değersiz bu canlar ?
Sokaklar bıçaklı katillerle dolu. Hayatta kalmak mucize artık
2 gun iceri alirlar sonra serbest
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