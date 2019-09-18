Köpeği boynundaki kartondan itfaiye kurtardı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, köpeğin boynunda kalan, rulo şeklindeki kartonu itfaiye ekipleri keserek, çıkardı.

Olay, Düzce'nin Çerkeztaşköprü mevkisinde meydana geldi. Otomobil satışı yapılan iş yerinin güvenlik görevlileri, köpeğin başını soktuğu, rulo şeklindeki kartonun boynunda kaldığını gördü. Köpeğin kartondan kurtulmaya çalıştığını fark eden görevliler, yanına gidip, çıkarmaya çalıştı; ancak başaramadı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin boynundaki kartonu keserek, çıkardı. Köpek, daha sonra bir süre iş yerinde bakıldı.

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