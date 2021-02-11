HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Köpeği boynundan vurup kaçtılar

Köpeği boynundan vurup kaçtılar

11.02.2021 17:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Köpeği boynundan vurup kaçtılar

Mardin Midyat ilçesine bağlı Budaklı Mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler pompalı tüfekle ateş ettikleri köpeği boynundan yaraladı.

Mardin Midyat ilçesine bağlı Budaklı Mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler pompalı tüfekle ateş ettikleri köpeği boynundan yaraladı. Olayı gerçekleştiren zanlılar bölgeden uzaklaştı.
Edinilen bilgilere göre, Budaklı Mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, pompalı tüfekle köpeğe ateş açtı. Yaralı köpeği görenlerin haber vermesi üzerine Mardin Hayvanları Koruma ve Yaşatma Merkezi ekipleri sevk edildi. Yaralı köpek merkeze götürülerek tedavi altına alınırken, olayı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı
Vatandaşları böyle dolandırmışlar! Dikkat çeken '17.00' detayıVatandaşları böyle dolandırmışlar! Dikkat çeken '17.00' detayı
64 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 6464 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 64

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'kar' uyarısı

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'kar' uyarısı

Kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı! İfadesi 'pes' dedirtti

Kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı! İfadesi 'pes' dedirtti

5 ilde sahte para transferi dolandırıcılığı! Dikkat çeken '17.00' detayı

Vatandaşları böyle dolandırmışlar! Dikkat çeken '17.00' detayı

İstanbul’da 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65

İstanbul’da 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65

Seçkin Gözlemci Günü'nde nefes kesen Kış 2021 Tatbikatı!

Seçkin Gözlemci Günü'nde nefes kesen Kış 2021 Tatbikatı!

Çanakkale açıklarındaki Ro-Ro gemisinde yangın

Çanakkale açıklarındaki gemide yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.