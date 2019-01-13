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Köpeği ezip yoluna devam etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 22:02 | Son Güncelleme

BARTIN'da otomobilin çarptığı köpek ölürken, sürücü ise durmayıp yoluna devam etti.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da otomobilin çarptığı köpek ölürken, sürücü ise durmayıp yoluna devam etti. Olay bugün, Bartın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki üst geçidin altında yaşandı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe, hızla gelen otomobil çarpıp üzerinden geçti. Ön ve arka lastikleri köpeğin üzerinden geçen otomobilin sürücüsü yoluna devam ederken, o sırada can çekiştiği görülen köpeği gören arkadan gelen otomobil sürücüsü ise durdu. Görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepki topladı. Görüntüleri izleyenler araç sürücüsünün bulunması yönünde yorum yaptı.

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