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  4. Köpeği ezmek için yolunu değiştirmişti! Skandal olayın altından çıkan gerçek şoke etti

Köpeği ezmek için yolunu değiştirmişti! Skandal olayın altından çıkan gerçek şoke etti

28.07.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da yaşanan olayda yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf, seyir halinde olduğu sırada akaryakıt istasyonu içerisinde yatan köpeği görüp yolunu değiştirmiş ve aracını köpeğin üzerine sürmüştü. Korkunç olay sonrası sınır dışı edilmek üzere göç idaresine sevk edilen caninin ehliyetsiz çıktığı ortaya çıktı. Öte yandan hem Halaf'a, hem de ona araç veren şirkete para cezası kesildi

Köpeği ezmek için yolunu değiştirmişti! Skandal olayın altından çıkan gerçek şoke etti

Akıllara durgunluk veren olay, Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf, kullandığı 34 RJ 9332 plakalı aracı ile giderken, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda pompaların yakınında, gölgede yatan sokak köpeğini gördü.

Bir anda şerit değiştiren Halaf, kamyonetini köpeğin üzerine sürerek yaralayıp, kaçtı. Sürücünün şerit değiştirip köpeği ezme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İstasyon çalışanları köpeği yakındaki veteriner kliniğine götürdü. Patilerinde kırıklar bulunan köpek ameliyat edilecek. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü, 'Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan 2 bin 40 TL cezayla serbest bırakıldı.

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İL GÖÇ İDARESİNE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilen Halaf'a, ehliyetsiz araç kullandığı için 3 bin 674 TL, çalıştığı şirkete de 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 3 bin 674 TL ceza uygulandı. (DHA)

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Yalova
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