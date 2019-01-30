Köpeği ezmemek için tırı devirdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tonlarca demir yüklü tır, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için şoförü direksiyonu kırınca devrildi.
Olay Tekirdağ-Malkara yolu Ahievren mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Malkara ilçesinden Tekirdağ istikametine doğru seyir halinde olan 34 LDK 01 plakalı tırın önüne bir anda köpek çıktı. Yolun ortasında köpeği gören tır şoförü ise köpeğe çarpmamak için bir anda direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan tonlarca demir yüklü tır yol kenarına devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan tır şoförü hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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