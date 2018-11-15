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Köpeği için doğum günü partisi düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 20:40 | Son Güncelleme

BARTIN'da Özlem Maden (30), 1 yaşına giren 'My' adını verdiği Fransız bulldog cinsi köpeği için doğum günü partisi düzenledi.

Köpeği için doğum günü partisi düzenledi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da Özlem Maden (30), 1 yaşına giren 'My' adını verdiği Fransız bulldog cinsi köpeği için doğum günü partisi düzenledi.
Bartın'da organizasyon işleri yapan Özlem Maden, 'My' adını verdiği Fransız bulldog cinsi köpeği için iş yerinde doğum günü partisi düzenledi. İş yerinin önünü balonlarla süsleyen Özlem Maden'in ilginç doğum günü partisine köpeği olan arkadaşları da katıldı. 10 ay önce 2 aylıkken köpeği sahiplenen Maden, köpeği için 'İyi ki doğdun My' yazılı pasta ve afiş hazırladı. Pastanın kesilmesinin ardından içerisinde tasma, köpek kıyafeti, mama ve oyuncakların bulunduğu hediye paketleri açıldı.
'HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM'
Hayvanları çok sevdiği için köpeğine doğum günü partisi yaptığını belirten Maden, 'My adını verdiğim köpeğimi 10 ay önce sahiplendim. O zaman 2 aylıktı. Şimdi 1 yaşına girdi. Hayvanları çok seviyorum. Ben zaten bu tür organizasyonlar yapıyorum. Bende ilk kez yaptım. Buradaki amacım hayvan sevgisini göstermekti, yani bir farkındalık sağlamaktı. Bundan sonra insanların hayvanlara daha iyi davranacağı düşünüyorum. Bir köpeğe pasta kesmek sıra dışı bir şey, bende bunu gerçekleştirdim. Çok mutluyum" dedi.

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Köpeği için doğum günü partisi düzenlediKöpeği için doğum günü partisi düzenlediKöpeği için doğum günü partisi düzenlediKöpeği için doğum günü partisi düzenledi

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