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Köpeği kamyonetin arkasında sürükledi

27.12.2020 10:49 | Son Güncelleme:
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Köpeği kamyonetin arkasında sürükledi

Bursa’da bir kişi, kamyonetin arkasında oturarak boynuna bağladığı tasmayla köpeği sürükledi.

Bursa’da bir kişi, kamyonetin arkasında oturarak boynuna bağladığı tasmayla köpeği sürükledi. Kamyonetin kasasına köpeği almayı akıl edemeyen kişi, kendisini görüntüleyen kişiye ise ’Çek çek hemen çek ver’ diye tepki gösterdi.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler pes dedirtti. Seyir halinde giden kamyonetin kasasında oturan bir kişi, boynuna tasma bağladığı köpeği metrelerce sürükledi. Yoldan geçen diğer bir araçtaki vatandaşın duruma tepki göstermesi üzerine sinirlenen adam, ’Çek çek hemen çek ver’ diyerek tepki gösterdi.

Köpeği kamyonetin arkasında sürükledi

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