Köpeği, mezarının başından ayrılmadı

Düzce’de kargo dağıtımı sırasında girdiği bir sitede asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden kargo dağıtım görevlisi evli 2 çocuk babası Ümit Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı.

KÖPEĞİ MEZARIN BAŞINDAN AYRILMADI

Ancak Ümit Ceylan’ın defnedilmesi sırasında duygusal görüntüler yaşandı. Ceylan mezarına defnedildikten sonra, mezarı başına gelen Fındık isimli köpeği uzun süre kabirden ayrılmadı. Ümit Ceylan’ın mezarının yanına yatan köpek ayrılmak istemedi. O anlar ise cenaze törenine katılan bir vatandaş tarafından görüntülendi.





