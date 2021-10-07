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Köpeği, mezarının başından ayrılmadı

07.10.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de bir sitede kargo dağıtımı sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kargo görevlisi Ümit Ceylan’ın köpeği mezarı başından ayrılmadı.

Köpeği, mezarının başından ayrılmadı

Düzce’de kargo dağıtımı sırasında girdiği bir sitede asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden kargo dağıtım görevlisi evli 2 çocuk babası Ümit Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı.

KÖPEĞİ MEZARIN BAŞINDAN AYRILMADI

Ancak Ümit Ceylan’ın defnedilmesi sırasında duygusal görüntüler yaşandı. Ceylan mezarına defnedildikten sonra, mezarı başına gelen Fındık isimli köpeği uzun süre kabirden ayrılmadı. Ümit Ceylan’ın mezarının yanına yatan köpek ayrılmak istemedi. O anlar ise cenaze törenine katılan bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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Düzce
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