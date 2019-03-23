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Köpeği motosiklete bağlayıp sürüklediler

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

Konya’da motosiklete bağladıkları köpeği sürükleyen 2 şahıs gözaltına alınırken, dört ayağında da yara oluşan ve yürüyemeyen köpek tedavi altına alındı.Olay, merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Harmancık Parkı yakınında meydana geldi.

Konya’da motosiklete bağladıkları köpeği sürükleyen 2 şahıs gözaltına alınırken, dört ayağında da yara oluşan ve yürüyemeyen köpek tedavi altına alındı.
Olay, merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Harmancık Parkı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli iki şahsın motosiklete iple bağladıkları köpeği çektiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri köpeği kurtararak iki şahsı yakaladı. Sürüklenen ve dört ayağının altında yara oluşan köpek ise kaldırım kenarında hareketsiz şekilde kaldı. Vatandaşlar köpeği beslerken, plakasız motosikletin sorgusunu yapan polis 2018 yılından bu yana motosikletin çalıntı olduğunu belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve birinin yaşı 18’den küçük olduğu öğrenilen iki şüpheli, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Ayaklarında yara oluşan köpek ise yürümeye çalıştı ancak tekrar yere yığıldı. Zabıta ekiplerince araca alınan köpek tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü.

PARTNERTransparan DenizTransparan Deniz
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