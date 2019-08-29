HABER

Köpeği öldürüp, bıçağı üzerine bıraktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 10:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak, telef edildi.

Köpeği öldürüp, bıçağı üzerine bıraktılar

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak, telef edildi. Olayda kullanılan bıçak ve tahta parçasının, köpek ölüsünün üzerinde bırakıldığı görüldü.
Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 243 Sokak'ta meydana geldi. Sokak köpeği, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçaklanıp, öldürüldü. Köpek ölüsünü görenler, durumu polise haber verdi. Yapılan incelemede köpeğe tahta parçasıyla vurulduğu, işkence yapıldıktan sonra çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak, telef edildiği belirlendi. Olayda kullanılan bıçak ve tahta parçasının, köpek ölüsünün üzerinde bırakıldığı görüldü. Köpeğin işkence yapılarak, telef edilmesine tepki gösteren hayvanseverler, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI

Köpeği öldürüp, bıçağı üzerine bıraktılarKöpeği öldürüp, bıçağı üzerine bıraktılar

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
3 aylık Suriyeli bebek, beşiğinde ölü bulundu3 aylık Suriyeli bebek, beşiğinde ölü bulundu
Eskişehir merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyedeEskişehir merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.