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Köpeği öldürüp, sahibini bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 12:17 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişi tartıştığı arkadaşının önce köpeğini bıçaklayarak telef etti, daha sonra da arkadaşını bıçakladı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde dün gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

Köpeği öldürüp, sahibini bıçakladı

Samsun’da bir kişi tartıştığı arkadaşının önce köpeğini bıçaklayarak telef etti, daha sonra da arkadaşını bıçakladı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde dün gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C.(40) önce tartıştığı arkadaşı H.Y.’nin (33) köpeğini bıçakla telef etti, daha sonra da köpeğin sahibi olan arkadaşını karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan H.Y. tedavi altına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan F.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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