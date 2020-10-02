Köpeği öldürüp, sahibini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Samsun’da tartıştığı arkadaşının önce köpeğini bıçaklayarak telef edip daha sonra da arkadaşını bıçaklayan şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde dün gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C. (40) önce tartıştığı arkadaşı H.Y.’nin (33) köpeğini bıçakla telef etti, daha sonra da köpeğin sahibi olan arkadaşını karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan H.Y. tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan F.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.C. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

