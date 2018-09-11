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Köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen kişiye kamu davası açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 18:03 | Son Güncelleme

Köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen kişiye kamu davası açıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişi hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açıldığı bildirildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, köpeği aracının arkasına bağlayarak sürükleyen Ramazan D. hakkında 'trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açıldı. Söz konusu kişiye ayrıca 5199 Sayılı Hayvanların Korunması Hakkındaki Kanun ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası verildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 26 Temmuz'da Fethiye-Antalya karayolu Bekçiler Mahallesi'nde Ramazan D'nin, köpeğini otomobilin arkasında sürükleme anının görüntüsü sosyal medyada tepki çekmiş, gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde tedavisi tamamlanan ve “Aslan” adı verilen köpek Fethiye Belediyesi zabıta birimine teslim edilmişti.

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