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Köpeği otomobile bağlayıp sürükleyen sürücüye bir ceza daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 15:07 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, köpeğini otomobilinin arkasına iple bağlayarak sürükleyen çiftçi Ramazan D.'ye (55), idari para cezasının ardından, bir ceza da 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan yargılandığı davada geldi.  Ramazan D., 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Köpeği otomobile bağlayıp sürükleyen sürücüye bir ceza daha

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, köpeğini otomobilinin arkasına iple bağlayarak sürükleyen çiftçi Ramazan D.'ye (55), idari para cezasının ardından, bir ceza da 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan yargılandığı davada geldi. Ramazan D., 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu cezayı, bir yıl motorlu taşıt kullanmama ve 6 ay süreyle Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde çalışması koşuluyla erteledi. Ramazan D.'nin ehliyetine de bir yıl süreyle el konuldu.
Geçen 26 Temmuz'da, Fethiye- Antalya Karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında, 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanıp, sürüklenen köpeği fark eden başka bir otomobilin sürücüsü, o anları görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntünün sosyal medyada yayınlanması üzerine polise çok sayıda ihbar telefonu geldi. Polis, köpeği otomobilin arkasına bağlayıp sürüklediği ileri sürülen çiftçi Ramazan D.'yi gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen, sahibi olduğu köpeği aracın bagajına koyduğunu, nasıl düştüğünü görmediğini anlatan Ramazan D., sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca 4 bin 252 TL idari para cezasına çarptırıldı. Kangal cinsi köpek ise Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi görevlilerine teslim edildi. Burada sağlığına kavuşturulan köpek daha sonra Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edildi. 'Aslan' adı verilen köpek, 31 Ağustos'ta zabıta kadrosuna alındı.
Ramazan D. hakkında ayrıca Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçundan dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasında sanık Ramazan D.'ye 2 yıl hapis cezası verildi. Ramazan D.'nin bu cezası, bir yıl motorlu taşıt kullanmama ve 6 ay süreyle Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde çalışması koşuluyla ertelendi. Ayrıca bir yıl süreyle sürücü belgesine el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Köpeği otomobile bağlayıp sürükleyen sürücüye bir ceza daha

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